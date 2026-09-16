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WSJ: Мировой топливный кризис уже начался

WSJ: Мировой топливный кризис уже начался

Руководители крупнейших нефтяных компаний считают, что мировой топливный кризис, которого отрасль опасалась последние месяцы, уже начался, пишет The Wall Street Journal.

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