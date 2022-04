Как шутили на 1-е апреля 2022 в индустрии видеоигр, в Among Us появились кроссплатформенные списки друзей, Kojima Productions покидает свой офис, Sony планирует купить ещё несколько студий, датамайнеры «откопали» возможное название следующего дополнение World of Warcraft, четыре сенатора США обеспокоены безнаказанностью Бобби Котика, в Сеть утекли скриншоты из раннего билда Starfield, российский программист добавил рейтрейсинг в классическую Doom, в Minecraf .