Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета

Ибрахим РаисиИранский президент Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе. На борту сгоревшего вертолета также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.
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