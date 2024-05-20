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Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета

Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета

Ибрахим РаисиИранский президент Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе. На борту сгоревшего вертолета также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

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