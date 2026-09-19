Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

10 407 подписчиков

Кого следует лишить гражданства?

Кого следует лишить гражданства?

Прислали  в  комментарии  большую любопытную  статью, Публикую  её с сокращениями.В российской правовой системе гражданство — это устойчивая правовая связь человека с государством, и она не аннулируется автоматически от того, что гражданин совершает противоправные действия.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Betahon
Betahon

Начинать надо с самого начала: с выдачи паспортов, которые оформляли выявленные коррумпированные чиновники!

Профиль пользователя Taurus Zmei
Taurus Zmei

С революционерами не так. Революционер — это участник революционного движения, сторонник коренного переворота в жизни общества (революции), который направлен на ликвидацию существующего политического и социально-экономического строя и установление новой власти. Такой человек готов использовать для достижения целей решительные, в том числе насильственные, методы.
Пример:
Революционеры-народовольцы, участвовавшие в борьбе против царского режима в России.
 Если система прогнила то без них никак, уговорами ничего не добиться

Профиль пользователя Maxim
Maxim

Во всем мире натурализация минимум после 5 лет на ПМЖ, где-то и 10 .. В Китае это такое событие, что чуть не в газетах пишут.. Как можно раздавать гражданство...

Профиль пользователя Леонид Никитин
Леонид Никитин

И получение второго гражданства должно сразу автоматически лишать гражданство РФ. Зачем тебе второе гражданство? Это скрытая измена. И конечно лишенный гражданства должен и лишаться всего своего экономического потенциала нажитого в РФ!!!