Объяснено, как россиянам оплатят работу в новогодние праздники

Россияне должны получить заработную плату за декабрь до 28 декабря 2024 года, напоминает Банки.ру.Работник должен получить заработную плату в полном объеме и в установленные сроки, прописанные в трудовом или коллективном договоре, правилах внутреннего распорядка или положении о зарплате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии