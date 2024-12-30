Объяснено, как россиянам оплатят работу в новогодние праздники

Россияне должны получить заработную плату за декабрь до 28 декабря 2024 года, напоминает Банки.ру.Работник должен получить заработную плату в полном объеме и в установленные сроки, прописанные в трудовом или коллективном договоре, правилах внутреннего распорядка или положении о зарплате.