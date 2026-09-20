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КНР за восемь месяцев импортировала из РФ пшеницу на более 17 миллионов долларов

КНР за восемь месяцев импортировала из РФ пшеницу на более 17 миллионов долларов

Китай с января по август текущего года импортировал из России пшеницу на 17,6 миллиона долларов, что в семь раз превышает показатели 2025 года.

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