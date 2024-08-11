Концерн «Калашников» представил новый подствольный гранатомёт ГП-46 и ручной пулемёт РПЛ-20 Концерн «Калашников» представил новый подствольный гранатомет ГП-46, презентация для прессы прошла 10 августа.
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Концерн «Калашников» представил новый подствольный гранатомёт ГП-46 и ручной пулемёт РПЛ-20 Концерн «Калашников» представил новый подствольный гранатомет ГП-46, презентация для прессы прошла 10 августа.
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