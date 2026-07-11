В ОМС могут добавить реабилитацию после родов и поддержку психолога

Сейчас многие женщины вынуждены оплачивать программы восстановления в частных клиниках — стоимость комплексного курса может достигать 150–200 тысяч рублей ЛДПР выступила с предложением расширить перечень услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) для женщин в послеродовой период.