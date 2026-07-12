Есть особая категория российских знаменитостей. Тех, кому Родина дала имя, славу, деньги и всенародную любовь.
«Деградация» по-плющенковски: почему спортивная элита стыдится собственной страны?
Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
а не слишком ли государство носится с этими дармоедами как с писанной торбой ?????? не пересмотреть ли ставки и тарифы по оплате их выступлений а заодно и проверить все через налоговую или "это совсем другое дело" ????? не пора ли им расплачиваться за то что им дало государство или для некоторых халява вечна????
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4 н.
Геннадий Бережнов
отсутствие комфортной международной карьеры у детей знаменитостей. И что нет у нас более важных проблем? Не надо ворошить то что большинству народа не нужно да ещё и плохо пахнет!
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4 н.
Урал Ахмадеев
Это не дармоеды, а талантливые люди. Встаньте на коньки, переломайте себе кости на благо Родины, тогда и оцените халяву на себе.
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4 н.
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