«Деградация» по-плющенковски: почему спортивная элита стыдится собственной страны?

АЗ

Алексей Загребаев

а не слишком ли государство носится с этими дармоедами как с писанной торбой ?????? не пересмотреть ли ставки и тарифы по оплате их выступлений а заодно и проверить все через налоговую или "это совсем другое дело" ????? не пора ли им расплачиваться за то что им дало государство или для некоторых халява вечна????