TAG Heuer стал новым хронометристом Формулы 1

Formula 1В 2025 году Формула 1 отмечает своё 75-летие, к которому приурочено начало 10-летнего партнёрства с французской транснациональной компанией LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton, в рамках которого часовым партнёром серии вместо давнего спонсора Rolex станет бренд TAG Heuer.
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