39 человек погибли в ДТП на омских дорогах в этом году. Такие данные озвучили в региональном МЧС. «Нельзя недооценивать важность моментальной реакции на дорожные происшествия.
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39 человек погибли в ДТП на омских дорогах в этом году. Такие данные озвучили в региональном МЧС. «Нельзя недооценивать важность моментальной реакции на дорожные происшествия.
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