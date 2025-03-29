Дзюба: мне нужно перегнать Лоськова по системе "гол+пас"

Нападающий тольяттинского "Акрона" и сборной России Артем Дзюба рассказал, что его целью в Российской премьер-лиге (РПЛ) является перегнать экс-игрока московского "Локомотива" Дмитрия Лоськова по системе "гол+пас", передает Sport24.
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