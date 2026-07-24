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Царьград

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«Автодор» предупредил о риске ДТП на трассе М-4 «Дон» 24 июля

«Автодор» предупредил о риске ДТП на трассе М-4 «Дон» 24 июля

Госкомпания «Автодор» проинформировала водителей о повышенном риске дорожно-транспортных происшествий на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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