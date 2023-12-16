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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Москвина о допуске россиян: «Комментировать решение, которое касается только Парижа-2024, нет смысла. Я работаю, готовлю своих спортсменов к Олимпиаде-2026»

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

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