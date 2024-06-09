В Москве состоялась презентация книги Николая Долгополова «Легендарные разведчики 4»

На книжной ярмарке на Красной площади состоялась презентация книги Николая Долгополова «Легендарные разведчики 4», раскрывающей новые аспекты биографий известных шпионов и ставшей уже 20-й книгой в молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей», сообщает «Российская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии