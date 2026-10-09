Три мощных выброса солнечной плазмы приведут к магнитной буре

Космическая погода готовит испытание для метеозависимых людей. Мощные потоки заряженных частиц уже достигли атмосферы, вызывая заметные геомагнитные колебания.
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