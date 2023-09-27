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Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве

Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве

Суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Об этом сообщает Reuters.По утверждению прокурора Летиции Джеймс, Трамп каждый год завышал своё состояние в финансовых отчётах на 2,23 млрд долларов, а в одном случае — на 3,6 млрд долларов, чтобы получать от банков и страховых компаний более выгодные условия.

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