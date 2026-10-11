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ИА Регнум

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Песков: у России нет проблем продать дизтопливо на мировые рынки, спрос огромный

Россия без проблем готова продать свое дизельное топливо на мировые рынки — спрос на нефтепродукты в мире огромный.

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