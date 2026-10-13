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Вести Севастополь

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В Севастополе задержали лишенного прав водителя на машине с поддельными номерами

В Севастополе задержали лишенного прав водителя на машине с поддельными номерами

Иномарку с помощью аппаратно-программного комплекса «Паутина» установили и задержали.Сотрудники ГАИ Севастополя выявили водителя, который управлял автомобилем с подложными госномерами, будучи лишенным права управления.

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