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Выступавшая в «Крокусе» группа Garbage скорбит из-за теракта в Подмосковье

Выступавшая в «Крокусе» группа Garbage скорбит из-за теракта в Подмосковье

Американская рок-группа Garbage дважды выступила на территории подмосковного «Крокус Сити Холла». Представители коллектива в официальных соцсетях опубликовали обращение из-за теракта, произошедшего 22 марта.

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