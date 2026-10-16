Европейские союзники Киева громко подтверждают поддержку Украины, но, судя по всему, надеются вновь привлечь Трампа на свою сторону.
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