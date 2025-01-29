НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

У «Ювентуса» 3 поражения, 4 ничьих и 1 победа в 8 последних матчах. Команда Мотты заняла 20-е место в общем этапе ЛЧ

У «Ювентуса» 3 поражения, 4 ничьих и 1 победа в 8 последних матчах. Команда Мотты заняла 20-е место в общем этапе ЛЧ

Сегодня команда Тиаго Мотты уступила «Бенфике» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов – 0:2. «Бьянконери» заняли 20-е место в таблице по итогам этого этапа турнира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх