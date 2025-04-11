Мошенники начали похищать деньги под предлогом замены кода домофона

Пресс-служба Министерства Внутренних Дел Российской Федерации проинформировала о том, что преступники стали пользоваться новой мошеннической схемой, которая связана с ремонтом домофона или изменением его настроек.
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