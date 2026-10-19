💡В «Крымэнерго» действует режим повышенной готовности из-за непогоды Из-за неблагоприятных погодных условий на всей территории Крыма ограничена подача электроэнергии, сообщили в «Крымэнерго».
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