360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Портал госуслуг Московской области расширил список услуг и привлек новых пользователей

Портал госуслуг Московской области расширил список услуг и привлек новых пользователей

С начала 2026 года на портале госуслуг Московской области появилось 15 новых услуг и сервисов. За это время было подано более 3,2 миллиона электронных заявлений, а число новых пользователей с подтвержденной учетной записью ЕСИА превысило 377 тысяч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии