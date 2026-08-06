Портал госуслуг Московской области расширил список услуг и привлек новых пользователей

С начала 2026 года на портале госуслуг Московской области появилось 15 новых услуг и сервисов. За это время было подано более 3,2 миллиона электронных заявлений, а число новых пользователей с подтвержденной учетной записью ЕСИА превысило 377 тысяч.
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