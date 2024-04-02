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  • Михаил
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Евро достиг отметки в 99,602

Евро достиг отметки в 99,602Тенденция роста европейской валюты сегодня снова набирает обороты. По итогам торгов на текущий момент евро подорожал до 99,602, прибавляя +0,51% Таковы данные Московской биржи к этой минуте.

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