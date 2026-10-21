Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш © Global Look PressМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал «неприемлемым» решение властей Львовской области объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России) и члена Организации Украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Романа Шухевича.
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