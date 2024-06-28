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Военное обозрение

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Американская пресса назвала выступление Байдена на дебатах «коллективным самоубийством демократов»

Американская пресса назвала выступление Байдена на дебатах «коллективным самоубийством демократов»

Результаты опроса, проведенного американским телеканалом, продемонстрировали уверенную победу Трампа на дебатах с Байденом.

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