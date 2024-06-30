Депутатам усложнят выезд за границу. Новый законопроект внесён в Госдуму

Татьянка Яцук

Какое ещё может быть согласование? Необходимо лишить властных полномочий всех депутатов, членов СовФеда, правительства, имеющих двойное гражданство, ВНЖ, недвижимость, банковские счета, детей в странах НАТО и европы. а то одной рукой они набивают карманы в России, отклоняя необходимые и уже перезревшие законы, а другой работают на забуорного дядю! Когда уже волевым решением власть очистят от лиц с двойным дном??? Доколе эти двудонные будут саботировать и тормозить развитие страны и вредить народу???