СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьянка Яцук
    Какое ещё может быть согласование? Необходимо лишить властных полномочий всех депутатов, членов СовФеда, правительств...Депутатам усложня...
  • Татьянка Яцук
    Какое чудовищное глумление и унижение распоясавшимися радикальными исламистами русской женщины!!!! Вот за подобное ра...А потом мы удивля...
  • Иван Вакула
    Местечковый национализм грозит России. Если не принять меры, пожнём внутри  ВТОА потом мы удивля...

Депутатам усложнят выезд за границу. Новый законопроект внесён в Госдуму

Депутатам усложнят выезд за границу. Новый законопроект внесён в Госдуму

Не знаю, как вы, а я вот считаю, что это - крайне правильное решение. Особенно в наше непростое время.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ина Куликова
👍
Ответить
1 час.
Ина Куликова
Нууу, тут главное создать видимость, вдруг прокатит, и народ отвлечется..... Нет?
Ответить
1 час.
Татьянка Яцук
Какое ещё может быть согласование? Необходимо лишить властных полномочий всех депутатов, членов СовФеда, правительства, имеющих двойное гражданство, ВНЖ, недвижимость, банковские счета, детей в странах НАТО и европы. а то одной рукой они набивают карманы в России, отклоняя необходимые и уже перезревшие законы, а другой работают на забуорного дядю! Когда уже волевым решением власть очистят от лиц с двойным дном??? Доколе эти двудонные будут саботировать и тормозить развитие страны и вредить народу???
Ответить
23 мин.

Картина дня

наверх