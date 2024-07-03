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Вятка Областная

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В Малмыжском районе сотрудник предприятия подозревается в получении коммерческих подкупов

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов Малмыжского района, подозреваемого в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч.

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