В Малмыжском районе сотрудник предприятия подозревается в получении коммерческих подкупов

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов Малмыжского района, подозреваемого в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч.
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