Какой сегодня день: 17 сентября

Сегодня, 17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов, провозглашённый в мае 2019 года на Всемирной Ассамблее здравоохранения, которая и курирует основные мероприятия, приуроченные к этому дню.
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