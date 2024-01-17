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На форуме в Швейцарии премьер Китая призвал отказаться от политики санкций и провести «красные линии» в плане развития искусственного интеллекта

На форуме в Швейцарии премьер Китая призвал отказаться от политики санкций и провести «красные линии» в плане развития искусственного интеллекта

Премьер-министр Китая Ли Цян заявил, что технологические инновации не должны использоваться как способ ограничения или сдерживания других стран.

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