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Отец Малкина о результативности сына: «Мама покормила российской пищей – супами, которых в Америке не особо найдешь. Когда мы приезжаем, у Жени возрастает желание забивать»

В недавних домашних играх с «Коламбусом» (3:2) и с «Тампой» (5:4), на которых присутствовали родители игрока, Малкин забросил по две шайбы.

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