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Закон, порядок, государство

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Экипажи БМП-2 с боевым модулем «Бережок» «Южной» группировки войск обеспечили успешные действия штурмовых групп на Кураховском направлении СВО

Экипажи БМП-2 с боевым модулем «Бережок» «Южной» группировки войск обеспечили успешные действия штурмовых групп на Кураховском направлении СВО

Подразделения «Южной» группировки войск продолжают громить позиции украинских националистов на Кураховском направлении специальной военной операции.

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