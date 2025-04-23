Авиарейс между Россией и Мьянмой отменен: причины и планы возобновления

Единственный рейс между Россией и Мьянмой приостановлен из-за низкой загрузки. Коммерческий директор аэропорта Толмачёво Станислав Таравков предполагает, что причиной стала весеннее землетрясение в Мьянме.
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