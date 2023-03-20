Политик Филиппо назвал сумасшедшим заявление посла Польши Росцишевского о конфликте с РФ

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что слова посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского о том, что при условии поражения Украины Варшава окажется вынуждена вступить в конфликт с Россией, являются сумасшедшими.