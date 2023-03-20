Общественная служба новостей

1 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Анисимов
    Чухна могла бы и академиком наградить ДУРУ.И здесь жмутся.Грета Тунберг пол...
  • Культенко
    Гнусавый художник?Сбежавшего из Рос...
  • Svetlana Kuzmina
    Макаревич весь в этом, все свои проблемы он привык перекладывать на окружающих.Сбежавшего из Рос...

Политик Филиппо назвал сумасшедшим заявление посла Польши Росцишевского о конфликте с РФ

Политик Филиппо назвал сумасшедшим заявление посла Польши Росцишевского о конфликте с РФ

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что слова посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского о том, что при условии поражения Украины Варшава окажется вынуждена вступить в конфликт с Россией, являются сумасшедшими.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх