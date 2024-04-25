«Идет охота»: боец «Братуха» рассказал об уничтожении украинской РЛС

На купянском направлении по позициям националистов работает ствольная артиллерия. Гаубицы Д-30 громят противника, не оставляя шансов на сопротивление — за работой расчетов наблюдает корреспондент «Известий» Александр Федорчак.
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