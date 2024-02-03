ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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Связываю штамп в паспорте, счастливые отношения и развод - подробное объяснение

Связываю штамп в паспорте, счастливые отношения и развод - подробное объяснение

Тема отношений всегда популярна и постоянно вызывает много различных споров и вопросов. Среди них можно выделить один интересный – зачем женщине печать в паспорте и какой от нее толк? Есть много мужчин, кто считает, что это не нужно, а кто-то боится штампа, как огня в то время, как самой женщине хочется.

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Комментарии
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Элина Морозова
Никто вам ничего не должен. Дети рождаются и в браке и не в браке, и растут и воспитываются в самых разных семьях.  А вымирают те, кто занимается даосским онанизмом.
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1 час.
Владимир Соколов
дурочка)) статистики не будет, а разводы будут))
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1 час.
Владимир Соколов
какие странные рассуждения)) а всё сводиться к простому- мужчина получает геморрой в виде жены и поэтому ему официальные отношения не очень нужны, а баба получает финансовый плюс и поэтому штамп ей нужен 😂
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1 час.

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