Тема отношений всегда популярна и постоянно вызывает много различных споров и вопросов. Среди них можно выделить один интересный – зачем женщине печать в паспорте и какой от нее толк? Есть много мужчин, кто считает, что это не нужно, а кто-то боится штампа, как огня в то время, как самой женщине хочется.
Связываю штамп в паспорте, счастливые отношения и развод - подробное объяснение
Комментарии
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Элина Морозова
Никто вам ничего не должен. Дети рождаются и в браке и не в браке, и растут и воспитываются в самых разных семьях. А вымирают те, кто занимается даосским онанизмом.
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1 час.
Владимир Соколов
дурочка)) статистики не будет, а разводы будут))
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1 час.
Владимир Соколов
какие странные рассуждения)) а всё сводиться к простому- мужчина получает геморрой в виде жены и поэтому ему официальные отношения не очень нужны, а баба получает финансовый плюс и поэтому штамп ей нужен 😂
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1 час.
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