Связываю штамп в паспорте, счастливые отношения и развод - подробное объяснение

Тема отношений всегда популярна и постоянно вызывает много различных споров и вопросов. Среди них можно выделить один интересный – зачем женщине печать в паспорте и какой от нее толк? Есть много мужчин, кто считает, что это не нужно, а кто-то боится штампа, как огня в то время, как самой женщине хочется.