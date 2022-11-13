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Ульянов может сменить Леонченко на посту гендиректора «Локомотива»

Экс-гендиректор «Химок» Дмитрий Ульянов может перейти на работу в «Локомотив». 52-летнего функционера называют креатурой чертановской группы в новом руководстве московского клуба, сообщает «РБ Спорт».

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