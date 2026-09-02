Система ПВО Югославии и Сербии: буксируемые и самоходные зенитные артиллерийские установки

На момент распада Югославии скорострельные зенитные артиллерийские установки калибра 20-57-мм вместе с лицензионными ПЗРК «Стрела-2М» и самоходными комплексами «Стрела-1М» составляли основу войсковой ПВО Югославской народной армии.
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