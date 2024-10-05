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Посол Джаафари не подтвердил предстоящую встречу Асада и Эрдогана в Казани

Посол Джаафари не подтвердил предстоящую встречу Асада и Эрдогана в Казани

Посол Дамаска в Российской Федерации Башар Джаафари не подтвердил предстоящую встречу президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и турецкого лидера Реджепа Эрдогана на полях саммита межгосударственного объединения БРИКС в Казани.

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