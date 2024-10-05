Посол Джаафари не подтвердил предстоящую встречу Асада и Эрдогана в Казани

Посол Дамаска в Российской Федерации Башар Джаафари не подтвердил предстоящую встречу президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и турецкого лидера Реджепа Эрдогана на полях саммита межгосударственного объединения БРИКС в Казани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии