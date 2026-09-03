Финсоветник Карпычева отметила, что планирование бюджета без учета личных потребностей приводит к импульсивным покупкам

Независимый финансовый советник и бизнес-коуч Анна Карпычева рассказала «Москве24» , что при планировании бюджета важно учитывать индивидуальные потребности.
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