У англичанки нет цели. У англичанки есть путь- следовать за русским медведем вечно. «Метаморфозы метафоры Медвежья болезнь традиционно приписывается по принадлежности и по определению - медведям.
Медведь им нужен. Без него жизнь пресна... но есть нюанс
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Интересная статья!
Ответить
13 час.
Сергей Тюрин
Ибо сказано в писании: "Как выманить медведя из берлоги знают многие, как загнать его обратно не знает никто." :-D
Ответить
10 час.
Часовщик
Ну когда-то же это закончится,терпение ведь не бесконечно.И англичанка начнёт гадить, под себя.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии