Медвежий угол
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Медвежий угол

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Медведь им нужен. Без него жизнь пресна... но есть нюанс

Медведь им нужен. Без него жизнь пресна... но есть нюанс

У англичанки нет цели. У англичанки есть путь- следовать за русским медведем вечно. «Метаморфозы метафоры Медвежья болезнь традиционно приписывается по принадлежности и по определению - медведям.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Интересная статья!
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13 час.
Сергей Тюрин
Ибо сказано в писании: &quot;Как выманить медведя из берлоги знают многие, как загнать его обратно не знает никто.&quot; :-D
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10 час.
Часовщик
Ну когда-то же это закончится,терпение ведь не бесконечно.И англичанка начнёт гадить, под себя.
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8 час.

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