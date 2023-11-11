Мартемьянов о 2:3 от «Автомобилиста»: «Концентрации не хватало, в обороне сыграли не так, как всегда. Есть претензии к нападающим по завершению атак»

«Соперник нас взял той игрой, которая вчера нам принесла успех. Отдали много эмоций вчера, не скажу, что играли плохо сегодня.
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