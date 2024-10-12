В США мужчина перерезал горло девочке йеменского происхождения

Окружная прокуратура штата Мичиган в США предъявила обвинения 73-летнему мужчине за нападение с ножом на 7-летнюю девочку йеменского происхождения, которая играла в парке, передает пресс-служба полиции Детройта.
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