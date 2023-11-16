Самое дорогое оружие

Дорогое оружие… Ох, как растяжимо это понятие. То ли считать дорогим оружие, что потребовало для своего изготовления много труда, или дорогое оно потому, что сделано из дорогостоящих материалов? Украшенное золотом и бриллиантами оружие, понятно, что дорого.