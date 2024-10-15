В Челябинске вросли цена на проезд в общественном транспорте

В Челябинске повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в с сегодняшнего дня цена одной поездки по транспортной карте (включая пересадки) составляет 34 рубля.
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