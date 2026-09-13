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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэд Питт и Пирс Броснан пришли на мужской финал US Open

Актеры Брэд Питт и Пирс Броснан присутствуют на финале мужского US Open . За титул борются Александр Зверев и Бен Шелтон .

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