Политика как он...
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Политика как она есть

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На Украине Зеленского сравнили с царем Мидасом

На Украине Зеленского сравнили с царем Мидасом

Президент Украины Владимир Зеленский является полной противоположностью царя Мидаса, превращавшего все, к чему прикоснется, в золото.

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Комментарии
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Сергей Карабухин
!!! Фашисты, наркоманы, бандеровцы и умственно-психически больные националисты и все, кто их будет поддерживать – уже все смертники! За ними всеми уже стоит – смерть с косой. Все, кто сносил памятники, сжигал иконы, разрушал церкви, могилы, предавал свою Родину, свой народ, убивал своих мирных людей и бомбил мирные города и посёлки, и стрелял в свой народ и в своих мирных людей – долго жить не будут, и история это хорошо подтверждает. Бог всё видит и их всех умалишённых – накажет. Сам Бог всех придурков заберёт на тот свет. Смерть всем фашистам и бандеровцам! Да будет так! …………………………………………………………........................
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20 час.
Сергей Карабухин
!!! В реальности на Украине погибло с 2014 года – более 2 000 000 человек! ..А инвалидов на Украине – исчисляется миллионами… С 1991 года, когда на Украине жило около 53 миллионов человек уже осталось – МЕНЕЕ 17 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК….
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20 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! ПРЕДСКАЗАНИЕ ЯСНОВИДЯЩИХ:..Исчезновение Польши, Киев — мертвый город: ясновидящие сделали прогноз на 2025 год….
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