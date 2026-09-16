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Пятый канал

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Владимир Путин обратится к россиянам с важным заявлением

Владимир Путин обратится к россиянам с важным заявлением

Президент России Владимир Путин 16 сентября в 18:00 по московскому времени обратится к гражданам страны в связи с предстоящими выборами депутатов Государственной думы.

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